63%人不認同無三權分立 學者批政府過去解解及教育不足

近日社會上就本港是否有「三權分立」一事爭論，政府已先後澄清本港沒有三權分立。有調查就事件進行民意調查，結果有63%受訪者反對本港從來沒有三權分立及只有一個行政主導的架構，支持的受訪者則只有23%。有學者批評政府一直未有釐清香港沒有三權分立，導致現時存在錯誤觀念。

香港民意研究所於本周進行民意調查，訪問了12,039人，當中有10,661為民主派支持者，998人非民主派支持者。若分開兩組計算，在民主派支持者中，有91%受訪者反對本港從來沒有三權分立的說法，支持的則有5%受訪者；至於非民主派支持者方面，反對的有35%受訪者，支持則有39%受訪者。

香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛認為，結果反映有為數不少的非民主派支持者反對本港從來沒有三權分立，反映是不被政府說服甚至有疑慮。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，過去港府未有在釐清香港從來沒有三權分立，嚴格來說英國的政制也不是三權分立，香港即使在殖民地年代也沒有三權分立制度。他又指，部分法律界人士認為香港有三權分立的想法已根深柢固，但政府一直沒有履清，亦曾有官員稱有三權分立，導致現時有錯誤觀念，未能扭轉市民想法。他認為，現時只有少量有權威性的人士說明情況，而且政府應該有責任再教育市民，解釋正確觀念。

另外，香港民研亦就疫情方面進行調查，結果顯示在代表組群受訪者中，有53%受訪者不滿政府應付疫情表現，滿意的則有30%；在自結組群中不滿的有63%，滿意的有28%。

李敏剛認為，適逢政府最近推出全民檢測計劃，但登記的人數遠低於政府估計，從調查結果反映市民不認為全民檢測能有效防疫，政府未能說服到市民，反而進行封關、理性的限聚令會更好。