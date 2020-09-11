銀行前副總裁涉騙酬酢費　未能證明存心犯案脫罪

華美銀行一名女副總裁涉嫌使用5間不同食肆的假收據，從而欺騙該銀行逾1.6萬港元的膳食酬酢費。她否認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，今(11日)在東區法院被裁定所有罪名不成立。

女被告王争（40歲）事發時任職華美銀行第一副總裁，在該行財富管理部工作，她已於2018年辭職。控罪指，她於2016年4月至翌年5月期間，使用8張看來是由5間食肆發出、載有虛假陳述的收據，意圖欺騙華美銀行向她發還共逾1.6萬港元的用餐花費開支。

控方案情指，涉案收據資料是虛假，如金額遭人「做手腳」、計算金額與顯示金額有差異、甚至有收據是在被告不在港的情況下簽發。

惟裁判官分析證人作供後，稱該涉嫌偽造的收據蓋有餐廳印章，難以想像餐廳會將蓋章的空白收據交人任意填寫，而部分收據包含服務費及貼士，各有不同計算方法，若不清楚餐廳的收費方式，便不能計出收據上的金額。況且，更有餐廳職員供稱，手寫收據可以在交易日之後的日子再補領回，故可以出現被告在收據簽發時不在香港。

至於被告辯稱，她為了跑生意，大部分時間都忙於工作，故從來不核對單據，會交予女助理處理。裁判官接納被告的自辯，對被告是否存心去欺騙華美銀行存疑，故此裁定她罪名不成立。