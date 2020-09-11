工會批政府未解決房屋供應　促設立租金等多項津貼

政府將於下月發表施政報告，工聯會今(11日)向政府提交10個範疇的建議，並批評政府未能解決土地及房屋供應問題，質疑政府可否在本立法年度落實強積金取消對沖。工會促請政府針對失業、停工、求職、沒有強積金戶口等人士發放現金津貼；盡快推出「健康碼」及放寬醫療券適用範圍到內地部分城市。

議員麥美娟稱，政府承諾公屋「3年上樓」，但至今未能實現，亦未有收回粉嶺高爾夫球場作增設房屋供應用途，質疑政府何時才能解決房屋供應問題。議員郭偉強稱，政府無可能在短期內增加房屋供應，要求政府為超出3年公屋輪候時間的市民提供租金津貼。

立法會早前通過設立「積金易」平台，為取消強積金對沖解決技術性問題。勞工界議員陸頌雄要求政府兌現承諾，在本立法年度落實取消強積金對沖安排，並由政府為低薪僱員代供強積金。工聯會理事長黃國促請政府增設具保證回報的強積金計劃，以及向沒有強積金戶口的人士提供1次性7500港元津貼。

工會又促請政府為求職者提供每月3000港元、毋須資產審查的津貼；發放8000港元的消費券；讓醫療券可在內地部分地區使用；盡快推出「健康碼」；降低申請失業援助的門檻；調低在職家庭津貼的工時要求等。