約200跨境生深圳考呈分試ㅤ中港下周三簽署授權

全港約3成小學仍未考完成第一次升中呈分試，據了解，新界校長會與內地鯨帆教育機構（深圳校區）合作，在本月21日起安排約200名跨境學童在深圳應考呈分試，將試卷電腦掃描後即時傳送香港學校，並即日以速遞形式，把試卷寄送到香港。雙方將於下周三（16日）簽署「授權儀式」。

跨境生復課無期，雖然教育局早前宣布，有跨境生的學校可選擇合併五年級下學期及六年上學期的兩次呈分試為一次，又容許學校以校本形式處理呈分試。據悉，有校長認為校本評核具不確定性及風險，為公平起見，讓所有學生有至少一次實體試的呈分機會，故作出有關安排。

新界校長會會長朱景玄佔計全港有約2000名跨境學童，首階段有8間學校共約200名學生參與，屬試驗性質，最快於本月下旬實行。他指，若運作安排沒有大問題，則會協助更多學校在內地舉辦呈分試。

朱表示，部分參與首階段計劃的學校，其本地生早前已應考呈分試，只有跨境學生需要補考，亦有學校是所有升中學生均未有進行過呈分試，屆時會安排學生「異地同步」進行測考。