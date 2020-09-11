警破寵物犬勒索案　天水圍拘涉案情侶救出貴婦狗

警破寵物犬勒索案拘捕一對男女，救出肉參狗隻。深水埗警區署理總督察許仲恒表示，警方昨日(10日)接獲一名人士報案，指上周六(5日)凌晨在深水埗區外出放狗時，狗隻疑被賊人偷走，報案人其後在社交平台發放相關尋狗貼文。本周三(9日)，有匪徒透過社交平台聯絡報案人，指其寵物犬在其手上，要求報案人以4萬港元贖回該狗隻，否則會對狗隻不利，惟報案人未按指示付款，隨後向警方報案。

深水埗警區動物專責調查隊其後接手調查，經翻看大量閉路電視片段，及一連串情報搜集後，鎖定匪徒，在今日（11日）下午採取行動，掩至天水圍拘捕一對情侶，包括一名24歲男子及一名23歲女子，並在被捕情侶家中尋回涉案的走失狗隻。經初步檢查後，狗隻健康情況良好，稍後會再作詳細檢查，被捕情侶則涉嫌「勒索」罪被捕，現正被扣留調查。

警方消息指，涉案狗隻為貴婦狗，約8至9個月大，當日凌晨的盜狗人士並非案中情侶，相信狗隻被人偷去後，輾轉落入他們手上。2名被捕男女其後黑布蒙頭由警員押走，警員在單位內亦檢獲狗糧、手機等證物。