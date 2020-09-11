南亞村藏槍案　裝修工藏有子彈罪成囚3年半

案中起出的部分子彈，是被告蘇志雄從內地帶回港。

警方於2018年7月，於深水埗通州街橋底「南亞村」截獲一名地盤男工，揭發他藏有霰彈槍和7發子彈。涉嫌供應相關子彈的54歲裝修工蘇志雄，早前被裁定一項無牌管有彈藥罪罪成，今午(11日)在區院被判監禁3年6個月。

法官指，無牌管有彈藥屬嚴重控罪，法庭有需要判處阻嚇性刑罰，干犯有關控罪最高可被判監禁14年及罰款10萬港元。本案涉及5發性能良好的霰彈槍子彈，被告將子彈由內地帶來香港，增加了案情嚴重性。

不過，法庭同意無證據顯示被告有從中收取報酬，或收藏子彈自用，相信他犯案與其樂於助人的性格有關。但因被告是經審訊後被定罪，法庭看不到有其他減刑理由，遂判被告監禁3年6個月。

辯方求情指，被告蘇志雄（55歲）在內地出生及結婚，1996年他30歲時才由內地來港與父母團聚，被告妻兒後來亦來港定居。被告任職水電工程判頭，月入5萬港元，其子則任職港鐵車長。

辯方呈上由被告的妻子及3名子女撰寫的求情信，力證被告是好爸爸好丈夫，指被告平日會免費為鄰居維修水電，足見其樂於助人的性格。

2018年7月21日凌晨1時許，一名西九龍衝鋒隊員巡經通州街與桂林街交界時，截查男子陳東榮，在他的背包中搜獲一支霰彈槍及子彈，並在附近草叢再找到6發子彈。陳稱其中5發霰彈槍子彈乃本案被告送予他。

之前被告落網，警誡下坦承子彈是他交給陳的，因對方跟他說欲找子彈「打雀用」。他其後回鄉並獲鄉里贈送了5粒子彈，遂帶回港後交予對方。