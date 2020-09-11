戴耀廷辦初選涉選舉舞弊　團體促選管會廉署徹查

違法佔領行動(佔中)發起人之一戴耀廷，於今年7月10日至12日牽頭組織民主派立法會初選活動，事後被指涉違反選舉法例。今午(11日)再有團體先後到灣仔選舉管理委員會(選管會)及北角廉政公署總部抗議並遞交請願信，投訴戴耀廷涉嫌觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》，促請相關部門徹查事件，以確保選舉公平公正。

團體「離島社會事務連線」一行4人下午到選管會，發言人指戴耀廷策劃的民主派初選協調機制，表面是民主派候選人的甄選過程，實質為偷步選舉協調，以達致取得立法會控制權，阻撓政府施政為目的。

發言人表示，戴曾經公開表示任何參選團隊不遵守初選結果必然會受各方責難，有關人士要自行承擔後果，此舉已涉違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。條例亦有列明在提名期結束前，曾公開宣布有意參選的人可定義為候選人，除候選人或其選舉支出的代理人外，其他人在選舉過程中產生選舉開支都是違法，指戴耀廷、歐諾軒及趙家賢等人從未提及獲得全數參選初選人的委任或授權作代理人，令人質疑初選開支是否合法、會否如期如實申報。