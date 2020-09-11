有宗教團體被指散播仇恨訊息　市民到基督教協進會請願促跟進

有組織不滿在修例風波衍生的宗教團體之政治傾向，發起聯署並在今(11日)到香港基督教協進會交聯署信。早前一眾香港基督徒發起網絡聯署，指由香港基督教協進會前主席袁天佑、及中文大學崇基學院神學院教授邢福增等神職人員組成的「香港教牧網路」﹐在網絡上散播仇恨政府訊息，希望他們停止有行動以免社會進一步撕裂，並聲稱在短時間內已獲得超過5000人聯署。

今天下午約4時半，一行4人到達尖沙咀香港基督教協進會的地址，高舉「煽動仇恨可恥」、「火上加油可恥」等的標語、呼叫口號、及把聯署信交予有關機構，希望該會把聯署信轉交至其前主席袁天佑牧師。

「愛國護港101」代表Johnny指出，作出香港的基督徒，他們十分關注有強烈政治傾向的神職人員之言行，而「香港教牧網路」在網上散播「仇警、抗爭標語」，扭曲了基督教的教義。他又認為香港已經歷近一年「黑暴風波」，現需要重新團結，不應令社會局勢水上加油。

「香港教牧網絡」的前身為「香港基督教教牧聯署籌委會」，在去年年中成立，目的是針對港府提出「逃犯條例」修訂案一事，表達教牧「守護真理、拒絕謊言」的意願。組織曾發起公開的教牧聯署、籌辦祈禱運動、公禱會，舉行宗教關專題講座等。除袁天佑、刑福增外，「佔中三子」之一朱耀明牧師、啟田浸信會馬保羅牧師皆曾出現在該組織所舉辦的活動。