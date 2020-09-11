曾打算組工業行動　巴士組織幹事遭電話滋擾

警方拘捕在9月6日九龍大遊行衝突附近的新巴司機，引發業界不滿，擬組工業行動，但早前有工會已表明將暫緩計劃，又一度稱會取消整個行動。巴士業界聯合工會發言人陳詠麟說，他及工會其他成員近日皆收到來歷不明的電話，當中更涉及死亡恐嚇。為了保障組織成員的人身安全，該會的社交帳戶暫時關閉。

陳詠麟向東網表示，近日他及多個該會的幹事皆收到來歷不明的電話，數量達每日近10個，來電者的目的主要是希望他們放棄就事件發動工業行動。他又說，自己曾檢查家中的電腦，防毒軟件顯示曾有黑客入侵，疑該組織的資料因而被盜取。

經質詢律師意見後，他們決定低調處理事件，現階段暫不會報警，但該會的工作會較以往低調。陳又說，事實上自該會表示會暫停社交帳戶後，已沒有再收到滋擾電話。

巴士業界聯合工會的社交專頁在今日(11日)凌晨曾發聲明，指由於有工會幹事收到其他工會團體的威脅，在恐慌下於未經其他幹事的同意下發放資訊。經了解後，不少幹事連日皆有收到其他團體人士作出涉及性命之恐嚇，該會強烈譴責有關行為，仍然以事實為原則，抗拒所有對車長作出之無理指控。該專頁現時已停止運作。