男子否認絆倒警員　辯稱意外且對方未表露身份

有網民在去年12月21日在尖沙咀一商場發起「Christmas Shop 2.0」行動，期間發生警民衝突，一名男子疑伸腳絆倒警員令他扭傷。涉案男子否認襲警罪，案件今日(11日)在九龍城法院開審。法庭裁定案件表證成立，被告不自辯亦不傳召證人，獲保釋至9月25日裁決。

28歲被告馮耀暉，報稱任職辦公室助理。控罪指他於去年12月21日，於尖沙咀廣東道5號海洋中心2樓2337號舖外，襲擊正執行職務的警員曾雋賢。

曾雋賢供稱，當日收到指示指網上有人號召到海港城示威及破壞某些特定店舖，他與其他同事要到商場內離遠觀察。當日他身穿便裝戴上口罩在商場游走，傍晚接到通知指有同事被黑衣人襲擊，他遂上前支援。

當他行經被告身旁時，有說:「警察，麻煩讓開」，但被告並沒讓開，同時他感覺右小腿被絆倒令他失平衡向前跌，腳踝因而扭傷。曾續指當時見到被告的右腳伸出，便跟他說：「已經同咗你講我係警察，點解仲要戟我？」，但對方並無回應。

但辯方指出，曾當時根本無講過「警察，麻煩讓開」之類的說話，而他被絆倒後已即時指控被告襲警，只因被告是懷疑參與示威的人，事實上一切只是意外，但曾否認此說法。

辯方又質疑曾在作供時，沒有說出整個案發經過，但他解釋作供時只是針對控方的提問作答。他並承認在第一眼見被告時，已有懷疑他進入商場的目的是為示威。