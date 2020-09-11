修例風波：涉TG煽動參與九龍大遊行　群組女管理員被捕

受新冠肺炎疫情影響，港府將原定本周日(6日)舉行的立法會選舉押後一年，有網民趁機發起九龍區大遊行，並在網上平台大肆煽動市民參與，令油尖旺區一帶再現反修例示威人潮。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業表示，自去年中便發現有不法分子利用不同網上社交平台散播暴力、煽動他人犯法及撕裂分化社會，並留意到有人自同年底開始在包括Telegram等社交媒體平台，宣傳及鼓吹市民參與未經批准的集結，包括本月6日的非法遊行，更煽動在集結期間攻擊警務人員，破壞警署及社會安寧。

網罪科經深入調查後，昨日(10日)在沙田區展開拘捕行動，以涉嫌「煽動他人參與未經批准的集結」拘捕一名21歲女子，她是涉事TG群組的管理員，同時發布有關煽動訊息。行動中，警方同時檢獲1部手機、2部電腦及1個網絡儲存裝置，不排除有更多人被捕。

范俊業強調，警方非常尊重市民和平集會的權利及言論自由，但市民應謹記法律賦予權利同時亦有相關責任，警方不會姑息任何犯法或煽惑他人犯法的行為，網上世界雖有一定隱蔽性，但並非無法可依。現時疫情仍然嚴峻，市民切勿參與未經批准的集結，非法集結不但增加病毒在社區爆發的風險，參與人士亦可能違反「禁聚令」。