證監會就壹傳媒股價操控案發聲明　稱會配合警方調查

聲明指出，警務處指正就涉嫌串謀詐騙和洗錢，以及壹傳媒股份的潛在虛假交易進行調查。虛假交易是屬於《證券及期貨條例》內市場失當行為條文下的罪行，由於證監會作為香港證券市場的監管機構，對違反《證券及期貨條例》的行為負有調查及執法的責任，基於公眾利益，該會認為需就有關事宜釐清立場。

依據警務處與證監會簽訂的諒解備忘錄，雙方承諾就有關香港證券及期貨市場的罪案或違法活動，盡量互相協調和合作，以便有效地履行各自的監管及執法職能。

根據該諒解備忘錄，如某些疑似罪案或失當行為同屬警務處及證監會的職能範圍之內，雙方可在資訊交流與使用的層面合作，以及提供其他方面的調查協助。

證監會如接獲根據該諒解備忘錄而提出的請求，一般會運用其監督、監管或調查權力來取得相關資料，以便作出回應；如有關請求牽涉證監會及警務處均有司法管轄權的潛在罪行，例如洗錢，證監會會將相關資料交給警務處。

就市場失當行為的罪行(例如虛假交易)而展開的調查，通常牽涉複雜的法律及證據問題，並且有需要取得有關證券市場操作、交易方式及投資者行為的專家評估。證監會已準備好回應警務處根據該諒解備忘錄，就《證券及期貨條例》所訂的任何罪行而提出的任何有關這類協助的要求。

由於調查仍在進行中，證監會無法作出進一步回應。