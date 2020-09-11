政黨促延長港鐵票價優惠半年　帶頭降低旗下停車場收費

新一份施政報告將於下月發表，有政黨今午(11日)向特首提交建議後表示，受新冠肺炎疫情影響，經濟短期內難以復甦，認為不能單靠派錢刺激消費。

新民黨議員葉劉淑儀表示，為減輕市民負擔，建議政府延長港鐵8折車費優惠半年，指現時港鐵的「可加可減機制」是「只加不減」，促政府調整港鐵票價機制，未來應將港鐵地產物業收入等業務計算入機制當中。她認為，政府應率先降低轄下停車場收費水平，鼓勵其他停車場減租。

葉劉又建議政府修例，暫停業主通過法院或裁判官，因拖欠租金或業主租客未能達成共識下，強行透過執達吏回收及接管商舖的權力，同時提供稅務優惠誘因介入租金市場，為減租的業主提供利得稅扣減，例如在2019/20課稅年度中，其轄下商舖整體租金水平下調15%，便可獲得1%利得稅減免，若租金減幅達50%，可考慮將利得稅寬免提高至5%。

該黨副主席黎棟國建議，政府應為周轉不靈的小業主加按或二按物業。至於其他建議包括上調博彩稅、股票買賣印花稅，例如把足球賽事投注稅率，由現時的淨投注金收入的50%，增加至80%﹐而本地賽事的賽馬投注由現時72.5%至75%的累進稅，增至75%至80%，六合彩的稅率則維持不變。