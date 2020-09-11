政Whats噏：拒正視房屋問題　王于漸批政府不顧民情

香港社會存在深層次矛盾，其中房屋問題就更加係老大難，政府就成日推搪話，唔係一時三刻解決到。香港大學首席副校長王于漸就批評，其實係政府唔肯正視問題，亦唔貼近民情，先至令到社會充斥不滿情緒。王認為政府應該重推公營房屋租置計劃，為市民創造財富之餘，同時可以振興經濟。工聯會亦不滿政府遲遲未能解決土地同房屋供應問題，建議為市民提供租金津貼。

王于漸指市民有好多訴求，政府都唔容易處理，譬如政治方面要爭取民主自由，而教育同醫療亦都相當棘手。相對而言房屋問題就較容易解決。王建議政府參考以往經驗，重推公屋租置計劃，容許住户用半價買入單位，並只須繳付半成或一成首期，等公屋居民有機會做業主，重建置業階梯，減低市民嘅怨氣。此外，香港經濟受疫情重創，王認為容許公屋居民購置單位，可以創造財富，居民可以抵押物業作投資。而疫情令政府收入減少，需要依靠本地消費同投資，出售公屋可以增加庫房收入，令社會經濟得以復甦。

香港貧富懸殊情況嚴重，王于漸相信主要源於房屋問題，但形容政府官員抱有既定立場係最大嘅阻礙，批評官員唔貼近民情，亦唔好好利用現有政策，30年嚟都拒絕正視房屋問題，又話若果再唔解決問題，市民只會繼續充斥不滿情緒，社會亦絕對唔會原諒政府嘅作為。

此外，工聯會向政府提交施政報告建議，批評政府未能解決土地同房屋供應問題。議員麥美娟話政府明明承諾公屋「3年上樓」，但至今都實現唔到，亦未有收返粉嶺高爾夫球場以增設房屋供應，質疑政府何年何月先可以解決房屋問題。議員郭偉強就關注市民喺疫情期間收入減少，既然政府無可能喺短期內增加房屋供應，就應該為超出3年公屋輪候時間嘅市民提供租金津貼，避免佢哋因為無力負擔租金而流離失所。