警方犁庭掃穴3日拘57人　副處長蕭澤頤親自督師

警方一連3日進行反罪惡行動，巡查全港多區共40個娛樂場所、酒吧及食肆，並突擊搜查52個處所，搗破了多個賭檔，以涉嫌經營賭博場所、在賭博場所內賭博、無牌賣酒、在沒有領有酒牌的處所飲酒及販毒等拘捕57人。至昨日(11日)晚上11時許，警方在油麻地一帶加強巡查，警務處副處長（行動）蕭澤頤到場親自督師。

警方在社交平台表示，由本月8日晚上開始，有組織罪案及三合會調查科聯同各警區進行一連3日「犁庭掃穴」反罪惡行動，行動中拘捕了共57人，包括41男16女，年齡介乎18至54歲。警方指絕不會姑息任何黑社會非法活動，並強調打擊黑社會是警務處處長首要行動項目其中之一。

根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。而無牌賣酒一經定罪最高可判罰款100萬港元及監禁2年；市民於無領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000港元。