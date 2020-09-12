東方日報A1：國泰算盡縮數　恐炒六千人

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，六月獲政府注資近三百億元及批出第一期保就業計劃七億元工資補貼後，國泰昨宣布，與旗下國泰港龍航空不會申請新一輪保就業計劃，不再受制於不裁員的要求，無疑是「割禾青」後，為十月裁員鋪路。新冠肺炎令航空業停頓大半年，今年八月國泰傳出將裁減三分之一員工，以兩航空公司近兩萬名員工推算，裁員人數料達六千。工會指員工減薪放無薪假與公司共度時艱，對國泰決定感失望，又批評國泰帶頭打爛打工仔飯碗。

國泰航空行政總裁鄧健榮昨向員工發信，表明國泰及港龍不會申請第二期保就業計劃，但無承諾不裁員，只重申疫情嚴重影響航空及住宿業，第四季管理層向董事局提出營運規模和模式的建議，有重組定案會盡快通知員工。企業事務總經理黃文傑引述國際航空運輸協會（IATA）指，客運需求預計於二○二四年才能回復至疫情前水平，較早前預測推遲一年，國泰集團需就新常態部署旗下航空公司，因應旅遊市場縮減，公司規模需要重設。集團旗下部分附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務會申請新一輪保就業計劃。

因航班幾乎癱瘓，國泰擬將一半飛機停泊在澳洲沙漠，公司不參加保就業計劃消息一出，員工均憂心忡忡。國泰空中服務員工會主席王思敏指，一度幻想公司不再裁員，現時公司不申請保就業極大暗示裁員，公司未有顧及員工生計和感受，令人失望。國泰港龍航空公司空勤人員協會主席黃瑋婷稱，公司未有提供資料，難以估計裁員規模，期望公司主動跟工會商量。香港職工會聯盟主席吳敏兒指近期已收到不少消息，指港龍、國泰的部門主管被要求提交裁員名單。勞工處表示關注事件，呼籲國泰航空就僱傭事宜與員工坦誠溝通。

香港民用航空事業職工總會副秘書長葉偉明指，航空業前景不明朗，「（裁員）把刀劈下來有幾深，難以揣測」，認為國泰應盡僱主責任，要求大股東中國國際航空及太古集團吸納員工轉職。嶺南大學經濟學系教授魏向東認為國泰作為大企業應負社會責任，盡量以調職、調整工時等方法取代裁員，與員工共度時艱。機場空運員工協會理事長方廷浩更擔心國泰作為龍頭企業，會令其他公司倣效，引發裁員潮。

國泰及港龍全球有超過二萬六千五百名長期員工，員工半年支出約七十四億二千萬元，佔營業開支總額逾兩成，集團主席賀以禮上月在業績會講到營運困難時指，現時每月要「燒錢」十五億元。香港中文大學經濟系副教授莊太量指出，機組人員人工成本高，保就業最多資助每名僱員九千元，補貼未能彌補人工開支，因目前航班少，最大可能先解僱一些資深或薪金高的員工如機師，裁員幅度可能達四分之一至三分之一。

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