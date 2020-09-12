探射燈：食肆空氣污染超標　食客恐與病毒共膳

食肆實施一系列防疫措施，但通風未見改善，未必能有效降低病毒傳播。東網記者日前與專家到多個熟食中心及商場內的美食廣場內測試，發現有熟食中心懸浮粒子濃度超出建議水平，又有美食廣場二氧化碳濃度超出環保署室內空氣質素指標良好級別。專家及議員促環保署在疫情期間嚴格監控食肆空氣質素以防交叉感染，室內空氣質素標準亦應適時檢討。

室內空氣質素顧問、粵港澳大灣區城市建築學會（香港）副主席（教育及培訓）黃勁松到場測試空氣質素，其中於深水埗北河街街市熟食中心室內可吸入懸浮粒子PM0.3濃度達每公升25萬粒。黃表示，通風口及風扇等裝置都黏滿塵埃及有明顯污漬，塵埃堆積致空氣中懸浮粒子濃度上升。目前環保署《辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引》未有訂立相關標準，黃指根據世界衞生組織建議，一般情況下，空氣內每公升可吸入懸浮粒子PM0.3濃度不應超過6萬粒，超過10.5萬粒已可引起哮喘患者咳嗽及氣喘。

深水埗有商場美食廣場的二氧化碳濃度亦超出指引良好級別，即1000ppmv（百萬分率）。黃解釋，二氧化碳濃度高反映室內通風系統未如理想，增加傳播風險。他建議政府在疫情期間制訂更嚴格的空氣質素指標，並用作限制人流密度，比限制堂食時間或每枱桌人數更科學化。

議員鄭泳舜亦指，政府應在疫情期間加強監管室內空氣及衞生情況，亦認為政府可借是次疫情審視現行空氣質素標準，研究標準如何與時並進。

環保署發言人回覆指，參與「辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃」的處所須聘請合資格的證書簽發機構進行實地視察，並進行室內空氣質素的測量及評估。旺角的商場回覆指，每年均會參加「室內空氣質素檢定計劃」，定期聘用經環保署認可的機構檢測室內空氣質素。東網亦向深水埗的商場查詢，惟至今仍未有回覆。

食環署發言人表示，署方會與機電工程署保持聯繫，定期為轄下公眾街市及熟食市場的空調和通風系統進行定期檢查及清洗，並在有需要時加強清潔空調系統，及考慮採取其他改善措施。