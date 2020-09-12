Dr.東：穿耳洞擠暗瘡可誘發蟹足腫　醫生告誡避免傷口感染

愛美之心人皆有之，不少港人會穿耳洞，以便戴上漂亮的耳環，但若傷口處理不當，便可能誘發蟹足腫，即學名疤痕疙瘩（keloid）的皮膚患處。有位孝順女在母親節來臨前，帶母親去穿耳洞，本想母親因美而開心，誰料多年後，其母因不明原因誘發蟹足腫，耳垂位置生了5厘米的增生性疤痕。有外科專科醫生指，蟹足腫現時成因不明，暫只知與遺傳病因素及傷口有關。醫學界現有多種治療方法，惟未能全面徹底阻止組織增生，復發機會亦較高。

蟹足腫學名是疤痕疙瘩（keloid），屬最嚴重的疤痕類型。正常疤痕會隨時間減淡及撫平。但蟹足腫與別不同，其特性是傷口會出現如腫瘤般的組織增生，向四周蔓延，並超出原本受傷的範圍，形成蟹爪般的凸出疤痕，故又名蟹足腫。這種患處不但影響外觀，更有可能出現痕癢，繃緊及痛楚等症狀。

外科專科醫生陳東飛指，雖然大部分蟹足腫患者不會感覺到嚴重的疼痛或不適，但心理影響亦不小，陳憶述早年有位男病人胸口及四肢均長有蟹足腫，該名病患很想去除前臂的蟹足腫，因為夏天想穿短袖，又恐不雅觀，常遭旁人投來異樣的目光。陳東飛指，「一個男人提出這麼一個卑微的要求，當時聽到都覺眼濕濕！」

他續稱，蟹足腫的確切成因至今仍未明，只知與遺傳因素有關，亦與傷口本身有關，因為幫助傷口癒合的成纖維細胞若過度增生，便會令疤痕不斷向外擴展，擴散程度和出現的位置因人而異，潛伏期約幾個月至半年，生長時間可長達數年甚至20至30年。一般盛夏時節，蟹足腫患者求診人次會增加，估計與短袖、輕便衣服難以遮蓋疤痕，出汗又引起痕癢有關。陳臨床更發現，部分愛到健身房鍛煉身體的人士，本想練得一副好身材，卻意外觸發蟹足腫，因患處的肌肉較硬，若過份拉扯會刺激蟹足腫皮下組織，或因此激發再次增生。

陳東飛又稱：「不要輕視任何一個傷口，細至擠暗瘡、穿耳洞都可能誘發。」預防之道是不要製造任何傷口，若不幸有傷口便需要保持傷口濕潤，例如用除疤貼減低疤痕生成，使用前必須確認傷口未感染，否則可能會更嚴重。

要治療蟹足腫，方法包括注射類固醇、手術切除，放射治療等，但都未能全面阻止組織增生，復發機會較高。近年有醫生開始利用冷凍治療，透過特製冷凍治療針，將液態氨注入瘢瘤內，令治療針急速變冷，藉著超低溫度使周邊細胞結晶，導致脫水，使細胞冷凍壞死，破壞廠瘤內的深層組織。這項技術相對可減低復發風險，但術後仍需要加強護理疤痕。

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