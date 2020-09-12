做滿4年獲任滿酬金做法合理　梁君彥冀所有議員延任

立法會行政管理委員會昨日(11日)開會決定所有議員不論延任與否，均可獲發4年任期所得薪酬15%、即大約70萬港元的任滿酬金，而延任1年的酬金將另外計算。立法會主席梁君彥今早(12日)在電台節目表示，自己作為主席，希望所有議員延任。他指以集體智慧去幫助或監察政府工作，以及解決失業問題等，都是香港要面對的問題，需多方面給予意見，但仍會尊重其他議員的做法。

他又提到，完成任期的議員無延任亦可獲發任滿酬金的決定寬鬆及合情合理，行管會委員亦支持此做法，而拒絕延任的議員在本月30日前通知秘書處，亦可獲發約1個月開支，以結束辦事處和遣散員工。惟若議員下月延任1年後中途辭任，相關款項將不會發放。

至於泛民議員出缺會否影響議會的代表性，梁認為議會內仍有民意代表，有足夠聲音反映市民意見，而是否有單位數的泛民議員留任便足夠，梁對此表示樂觀。

被問到「三權分立」的問題，梁指出，《基本法》中有關行政、立法、司法以及行政長官的章節提到，行政、立法、司法互相制衡和合作，而在基本法相關文獻、領導人發言等，都看不到「三權分立」字眼，梁表示，只會跟隨基本法行事

至於港區國安法生效會否影響議員在議會的言論，梁重申《權力及特權條例》豁免議員因言論受起訴，保障議員可履行職務。他指，看不到在立法會批評政府會觸犯國安法，未來一年將會以平常心處理，議員有表達意見的空間，但強調要合乎議事規則。

梁又認為，議會是一個小社會，社會各爭拗都有反映，呼籲議員多用平和手法表達。他又指，政府與部分議員關係差，對立法工作有一定影響，期望政府可與議員溝通，令立法會事務更暢順。