張宇人指4人一枱是飲食業界「底線」　冀政府維持

政府早前宣布進一步放寬禁聚令安排，當中包括昨日（11日）起實施的食肆堂食可增至4人一枱安排。身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人今早（12日）在一個電台節目表示，新安排實施後，食肆經營狀況大有改善，昨早接獲的預約已滿。他指，業界願意增加防疫措施，包括高溫消毒碗碟，限制每枱食客用膳不超過2小時等，形容「你食完，口水都無得你噴」，期望可減低傳播風險。張希望，疫情逐步放緩下，政府能一直容許4人一枱，又指業界「底線」是4人一枱，令業界可以維持經營，「最起碼有糧出、有租交、政府唔使畀太多錢。」。

零售管理協會主席謝邱安儀則表示，若禁聚令能逐步放寬，零售業能正常開店，才能確保從業員生計，否則員工普遍會面臨就業不足問題。她指，零售業最大開支是租金，又稱由反修例示威至疫情，只有小部分良心業主願意減租至今。邱批評，雖然有大地產商曾於2至3月，高調減30%至50%的租金，惟僅維持2個月，大部分業主在第三波疫情下不願減租共度時艱，令業界感到相當無助。

旅遊界議員姚思榮則指，旅遊業是疫情下受最大打擊的行業，期望能盡快啟動粵港澳三地健康碼，令業界重拾生計，盡快推出第三輪防疫抗疫基金。