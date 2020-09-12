全民檢測反應差　市民批政府宣傳不足

被外界批評為「燒錢」的全民檢測計劃踏入第12天，截至今天早上8點半，累計有162萬5千人接受採樣，累計預約登記的有133萬4千人。今日在18區會有57間檢測中心為市民提供採樣服務。由今日起，57個社區檢測中心繼續運作至周一（14日）。東網記者今（12日）到訪位於尚德社區會堂的檢測中心，發現半小時內僅有20多人進行檢測，當中沒有預約的佔2成。市民批評檢測計劃有多項不足，有人稱早前曾做過檢測，惟條碼出現問題需重複再做，亦有市民表示政府宣傳計劃力度不足，以及網上登記制度未必便利長者或不擅網絡的人士。

李小姐指是透過朋友方得悉檢測計劃，認爲政府宣傳計劃力度不足，相信有部分市民或未得悉計劃。她續指長者若要登記進行檢測，或需透過屋邨辦事處職員才可上網登記，又認同目前檢測計劃人數偏少。

江同學指特地選擇在周末早上進行檢測，因相信早上較少人，等候時間會較短。而帶同女兒前來進行檢測的陳太指，由於早前較忙一直未能抽空進行，故拖延至今日才進行檢測。