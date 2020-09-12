智障院舍輪候時間長照顧者身心俱疲　團體倡設委員會作長遠規劃

葵涌邨上周發生一宗中度智障青年被親母勒死慘案，令智障人士及照顧者的支援問題再次引起社會關注。嚴重弱智人士家長協會發言人李芝融今早(12日)在電台節目表示，現時社署資助的成人院舍服務輪候時間長達5.5年以上，不少家長選擇24小時獨力照顧子女，面對身心壓力，容易出現負面情緒，他建議政府設立殘疾人士事務委員會，長遠規劃殘疾社群問題。

現時輪候社署資助的成人院舍服務，須在子女滿15歲後，並符合4個條件，而平均輪候時間達5.5年以上，其中嚴重智障人士宿舍輪候時間更長達13年。根據社署資料，截至6月30日，成人院舍服務輪候人數為2453人。輪候期間，家長會使用日間服務或24小時獨力照顧，惟李稱曾有約20名家長致電，指因壓力出現健康問題，身心壓力長期處於高水平。

他又提到，現時服務並無適應期，有需要人士未能實地了解新服務單位，有些子女因無法適應新環境出現異常行為，但基於現行機制，不可再次輪候回到舊單位，加上各區服務支援嚴重不足，社署求助熱線回覆率亦低，家長求助無門。

李建議政府設立殘疾人士事務委員會，長遠規劃殘疾社群問題及建立更完善的制度，並制訂照顧者政策，讓照顧者可以安心照顧子女，加強家長組織的角色支援。他又建議政府按各區殘疾人口，提供相應比例的服務名額，令有需要人士可於原區生活。