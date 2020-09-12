東鐵線新信號系統臨門「撻Q」　機電署自爆前日始知測試出狀況

原定今日投入服務的東鐵線新信號系統及新9卡列車，因測試遇不正常狀況而遭煞停啟用。

原定今日(12日)投入服務的港鐵東鐵線新信號系統臨門「撻Q」，港鐵昨(11日)自爆新系統測試時遇到意外，需暫緩啟用。機電工程署今披露事件，並稱於前日(10日)才知悉新信號系統軟件進行測試期間，曾經出現不正常的情況，已即時向港鐵了解，並要求港鐵提交報告。

機電署表示，前日得悉測試出現不正常情況，有可能導致列車在分線行駛時，例如火炭及馬場站、羅湖及落馬洲站等，錯誤地跟隨上一列車行駛的路段而進入錯誤的車站。該署指雖然有關錯誤未曾在測試期間發生，但已要求港鐵為新信號系統軟件的安全及可靠性作進一步檢視及更詳細測試，防止此不正常情況發生。

該署強調會繼續監察及審視新信號系統的安全及可靠性，在確保鐵路系統安全及良好後，新信號系統才可以投入服務。

為配合沙中線工程下東鐵線伸延過海，港鐵正更換東鐵線信號系統，並計劃把現時12卡列車陸續更新成南韓製的9卡列車，惟5月測試期間曾出現3次意外，致原定6月啟用的新信號系統延至今日啟用，港鐵昨再宣布最後測試出現不正常情況，導致啟用日期一延再延，至今未有投入服務時間。