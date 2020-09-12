黎智英又唱衰香港　向日媒死撐無違國安法　學者轟顛倒黑白

有日本媒體今日（12日）發放訪問壹傳媒黎智英的報道，報道中黎否認有關涉嫌違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的指控，辯稱自己「只是向外國講述本港正在發生的事情，又怎樣勾結了」。黎又繼續「唱衰」香港，指港區國安法實施後，香港言論和集會自由及營商環境正在惡化，並揚言會繼續向外國唱衰香港。有學者狠批黎為了維持在外媒的曝光率，在訪問中顛倒黑白地講述本港現況，又不斷死撐自己並無干犯港區國安法，反倒令人質疑是欲蓋彌彰之說，促請警方國安處盡快將黎起訴。

黎智英於8月10日在家中被警方國家安全處上門拘捕，其被捕罪名為涉嫌違反港區國安法第29條中，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，另涉及串謀詐騙及煽動罪。黎現正保釋，須於12月1日再旺角警署報到。

惟黎在保釋期間，仍不停地唱衰香港。日本放送協會（NHK）今日發布黎的訪問片段，黎在訪問中否認被指向推動外國制裁香港的社交媒體專頁「我要攬炒」捐款一事，又死撐「我只是把話說出來、告訴他們（外國）香港發生甚麼事，又怎樣勾結外國勢力了？」

黎又指，港區國安法收窄港人言論及集會自由，認為中國在有關法例上留下很大空間去演繹政治需要，更指現時要組織大型遊行幾乎不可能，希望國際社會繼續關注香港。他又提及，本港營商環境正在惡化，外國投資者正在撤走，但卻表示會繼續向外國唱衰香港。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，黎多番在不同的外媒上死撐沒有違反港區國安法，質疑黎為了維持在外媒的曝光率，以繼續作唱衰香港的勾結，而黎的否認更令人覺得欲蓋彌彰。

對於黎指港區國安法實施後，本港在言論、集會自由和營商環境方面變差的說法，陳並不認同，更揶揄指「如果言論自由有變差，佢都唔可以成日上外媒叫囂啦」，又指現時遊行集會減少，主要基於疫情關係，與港區國安法無關，炮轟黎自打嘴巴，又向外國傳遞不盡不實的錯誤信息，認為是危言聳聽。