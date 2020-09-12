男子疑墮援交騙局失1300萬　疫情阻赴香港買比特幣揭發　2人被捕

1名澳門男子於2017年在網上認識一名女子後懷疑墮入援交騙局。事主數年間更先後被要求以點數卡及比特幣形式，向該女子匯款逾1300萬澳門元。司警接報調查後，拘捕2名懷疑是詐騙集團成員的澳門男女，惟他們拒絕透露案情。案件仍在進一步偵查。

司警指，事主於2017年在網上認識一名女子，她聲稱可提供援交服務，要求事主以點數卡方式支付相關費用，在該女子誘使之下，事主多次到便利店購買共值500萬澳門元點數卡，透過通訊軟件發送給該名女子。其後，一名自稱該女子的「經理人」，要求事主到香港購買比特幣，匯款700萬澳門元為該女子支付保釋金，及後再以其他理由要求事主購買比特幣匯款，惟事主一直未能與女子見面。

早前因疫情關係，事主無法到港買比特幣，該名「經理人」指可由事主提供現金，安排人員到澳門助其購買比特幣。事主本周四(10日)在皇朝區某娛樂場門口，將115萬澳門元現金交予兩名男女，及後「經理人」來電告知指無法成功買幣，聲稱會將款項退回，可前往新口岸警司處取款。事主信以為真，按指示到警局後，被當值警員告知無收到相關款項，並揭發案件。