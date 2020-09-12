2男女涉空運紅酒花瓶藏可卡因　男被告正隔離缺席聆訊

海關於本周先後發現有人在空運紅酒及花瓶到港時魚目混珠，在紅酒樽內藏有懷疑液態可卡因及於花瓶包裹中的發泡膠珠內藏可卡因，兩案的毒品總值約4670萬港元。海關其後分別拘捕涉案的一男一女，案件今早(12日)於九龍城法院分別提訊。

有關酒樽藏毒案的涉案男子因涉逾期居留且正在隔離故沒有出庭，裁判官把案件押後至9月18日於九龍城法院再訊。至於發泡膠珠藏毒案的涉案女子則暫毋須答辯，裁判官按控方要求把案件押後至12月7日在西九龍法院再訊，以等候把涉案毒品作進一步化驗，其間被告需還押。

酒樽藏毒案的男被告為報稱任售貨員的40歲加拿大籍男子Chin Fui Lung，他被控2項販運危險藥物罪、1項管有適合於及擬用作吸食危險藥物的器具罪及1項逾期居留罪。控罪指被告於今年9月10日，在油麻地平安大樓一單位外販運30.6公斤液態可卡因、於單位內販運910克氯胺酮、519克冰毒，並管有擬用作吸毒內含冰毒的玻璃瓶及吸管。控罪又指被告只獲准以訪客身份留港至今年5月，但到期後被告仍留在香港。

至於發泡膠珠藏毒案的印尼籍女被告Gabriela Sitorus(40歲，無業），被控一項販毒罪。控罪指被告於今年5月9日在機場空郵中心海關驗貨大樓非法販運1000克可卡因。