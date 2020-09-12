黎智英涉刑恐記者獲放生開壞先例　議員促盡快上訴還受害人公道

壹傳媒黎智英於2017年六四集會上，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團男記者，揚言「我實搵人搞×你」，在表證成立下，最終被裁定刑事恐嚇罪名不成立，引起各界嘩然，有議員認為判決未能彰顯公義，恐會為社會帶來負面觀感，促請律政司應就案件於14天限期內、即本月17日或之前提出上訴申請，還受害人公道。

對於裁判官裁決時表示受害人非誠實可靠證人，例如指受害人被黎智英涉嫌刑恐後仍繼續工作3小時，並非真的受驚，身兼執業大律師的議員容海恩認為，此行為不是重點，稱「難道被刑恐後就不用工作？」因此，她認為不能因此認定受害人為不誠實證人，促請律政司盡快提出理據上訴，還受害人公道，而上訴庭應重新考慮。

容指，現時法例規定雙方若選擇上訴，一般而言要在14日內提出上訴申請，若過了14日程序會變得複雜，形容「到時就複雜好多，唔容易上訴」。她促請律政司把握時間，若時間太緊絀，可先提出1、2個上訴理據，日後再完善補充及提交，以免白白錯失機會。

她續稱倘律政司放生今次案件，會開壞先例帶來負面影響。她指出，不論是公眾人物或平民，若犯錯均要承擔法律責任，若今次放生不再上訴，會讓普羅大眾對司法失信心，覺得犯錯都不會受刑責，「有樣學樣」犯案，恐怕日後會變成罪案普及化。