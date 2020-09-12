消息指警方翻看3000小時天眼錄像　追查陳彥霖死因

職業訓練局15歲女學生陳彥霖，去年9月19日離開學校後被發現浮屍海面。經過11日死因聆訊後，死因庭陪審團昨日(11日)一致裁定彥霖死因存疑，而死因則由於屍體腐化而不能確定。裁決後，坊間有意見認為警方在去年事發時表示陳的死因「無可疑」、又稱未能解鎖陳的手機是工作草率。但據消息指，警方曾作出多方面的努力，包括觀看近3,000小時的閉路電視錄像。

據悉，就彥霖的死因聆訊，警方曾進行非常深入及全面的搜證及調查，包括與彥霖30多個親友、同學及其他相關證人分別錄取口供、翻看逾400多個位於知專校園內的閉路電視及30多個於其他地方的閉路電視，錄像總時數超過2,900小時。另外，警方亦聘請了私人執業精神科專家何美怡作出專家報告、盡力追查死者病歷紀錄、並聘請專家為彥霖及其母親作親子檢測。

事實上，該案的法官曾在庭上感謝警方和案件主管對案件作出的調查。該案裁判官昨日引導時向陪審團指出，庭上證供不可能在毫無合理疑點的標準下，支持彥霖是死於非法被殺或自殺的裁斷，故陪審團只需考慮死者是死於意外抑或死因存疑，又坦言事件令人難過，沒有任何目擊證人或直接證據反映彥霖失蹤至遺體被發現期間所發生的事。