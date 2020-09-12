香港迪士尼上載15周年生日影片　揭新城堡神秘面紗

本港疫情反覆，關閉多時的香港迪士尼樂園度假區仍未定重開日期。今日(12日)適逢香港迪士尼開幕15周年，樂園在社交網站專頁上載「慶生」影片，意外令擴建完成後「奇妙夢想城堡」全貌曝光，終於擺脫「全球最矮城堡」的稱號。

香港迪士尼樂園今日迎來15歲「生日」，樂園於Facebook專頁舉行網上生日會，市民留意生日影片，並留言答對相關問題，便有機會獲得精美禮品一份。

生日影片所見，米奇、米妮以及一眾迪士尼卡通人物一同為樂園炮製城堡造型蛋糕，為樂園慶生，鏡頭拉近蛋糕後，鏡頭一轉，城堡蛋糕變為真實的「奇妙夢想城堡」，一眾迪士尼卡通人物在擴建完成後的城堡前又唱又跳，為香港迪士尼送上生日祝福。

全新城堡附近的圍板已拆除，比以往更高更宏偉，新增的13個尖塔分別代表13位迪士尼公主，以不同公主故事主題來布置，例如白雪公主的蘋果、灰姑娘的馬車及貝兒的玫瑰等，塔頂顏色繽紛，粉藍色、粉紅色及金色相間，顯得富麗堂皇。

「奇妙夢想城堡」前身為「睡公主城堡」，是香港迪士尼樂園的標誌建築，高度僅得約23.5米，與美國加州迪士尼並列全球最矮。「睡公主城堡」於18年1月開始擴建，並改名為「奇妙夢想城堡」，擴建後的城堡前方會設大型戶外舞台及具噴水效果，配合嶄新的日夜不同表演節目，提升遊客的體驗。