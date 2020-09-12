上水建清真寺暨安老院逾十年不成　遭地政收回土地

港府早於2006年向香港穆斯林聯會批地，原擬在上水鳳南路興建清真寺暨安老院，但在今年8月中才開始施工，惟不足兩周後地政署於9月1日以違反地契時限為由收回土地，翌日派員到場要求工人即時停工及離開。聯會目前向特首發出請願書，要求「收回成命」，讓項目繼續進行。

港府於2006年3月向聯會批出該處約2.2萬呎地皮，地契當中訂明須興建一間清真寺、一間非牟利的安老院舍及教長宿舍、飯堂等設施，樓面面積上限9.8萬平方呎。地契又設時限條款，要求聯會5年內要開始營運護老院，否則當局有權收回土地。

項目拖延14年仍未落成，聯會解釋指，獲地後遇上金融風暴，令籌款遇上困難，直至2009年才獲沙特阿拉伯政府答應出資興建，惟同年該會主席因病逝世，出現內部紛爭及法律訴訟，及至2018年底，沙特阿拉伯政府批出約4億港元作興建清真寺費用。19年完成法律訴訟後又遇上社會事件及新冠肺炎疫情，導致項目一延再延。

聯會指，期間香港回教信託基金總會暫託該項工程項目，與沙特政府及港府聯繫，使計劃保留，港府曾批准多次延期，惟地政總署在今年3月拒絕聯會最新一次的延期申請，更發出「最後通牒」，要求28日內履行地契條件。

民政事務局表示，當局曾8度批准延期，去年處理第8次延期申請時，曾表明條件是工程要在年底前展開，最終未能如期展開，當局認為要確保土地資源有效運用，於是決定重收地段。聯會在6月仍是地段承批人，屋宇署因而按申請批出施工許可，署方已於前日取消有關許可。

根據土地註冊記錄，該地段的業主已於本月1日改成「特區政府」，而地政總署副署長慕容漢上月25日簽署「重收文書」，當中列明因聯會違反5年內開始營運安老院的條款，決定收回土地。