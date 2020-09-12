警破工廈貨車盜竊案　2男涉案13宗偷300萬貨被捕

本港近月發生多宗工廈電子零件盜竊案，新界南總區刑事部針對相關案件，進行分析及調查後，懷疑有賊人針對工廠區上落貨的繁忙送貨時間，趁運輸工人獨自送貨不為意或沒有鎖好貨車門窗時，迅速偷去貨車上的電子零件貨物。

警方經翻查大量閉路電視及進行情報分析後，鎖定2名疑犯，相信2人由去年5月至今年8月期間，與12宗電子零件盜竊案有關，涉案地點包括荃灣、葵青、沙田、觀塘及秀茂坪，貨物損失金額約260萬港元，每宗損失5萬至50萬元不等，失物包括電腦記憶體、手機、電腦底板等。

警方於昨午(11日)採取行動，掩至屯門工廠區設伏。期間發現2名目標男子，進入一幢工廠大廈的上落貨區，偷去兩箱電子零件貨品，警員當場將2人截停，起回兩箱約值38萬元的貨物，其後在其中一名被捕男子的電單車上搜獲小量懷疑大麻，2人涉嫌「盜竊」及「管有危險藥物」被捕，正被扣留調查，據悉其中1人有黑幫背景。13宗案中偷竊的貨物總值約298萬元，警方會繼續追查其他案件的失物下落，不排除有更多人被捕。

警方提醒運輸業界人士，盡量安排送貨工人看管好貨物，並要鎖好貨車門窗，避免不法之徒有機可乘。