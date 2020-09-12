昨增5宗菲傭「陰轉陽」個案　梁子超促檢視各地檢測機構品質

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，惟近日確診個案中，輸入個案佔大比數，且大部分都是外傭來港。呼吸系統專科醫生梁子超指，港府現階段必須重新檢視各地檢測機構發出的報告是否合乎標準，並進行品質監控；他直言，對近日大量的輸入個案感到不安，若政府再把關不力，只會將近兩個月的防疫工作前功盡廢，市民又要承受多一次沉重的代價。

昨日(11日)新增的12宗確診中，有9宗屬輸入個案，其中菲律賓輸入個案有5人是菲傭，在馬尼拉時入住同一宿舍，5名確診者均無病徵；她們與另外8名傭工同行到港，8人中有1人初步確診，其餘7人需要檢疫。

梁子超稱，現時大部分外地回港人士需要持有72小時核酸檢測證明，而且需要由化驗所或醫療機構發出的中文或英文報告才獲准來港。惟昨日大比數的「由陰轉陽」個案的確不尋常，即使可能是間歇性陽性反應，抑或是殘餘病毒，確診的機率都沒有理由這麼高，唯一可以懷疑就是當地的驗測有問題，把關不力才引致。他建議，港府必須立即跟進當地認可檢測中心的品質，必要時需停用；並且應該設立定點酒店，安排外地回港人士進行隔離檢疫。

香港僱傭公會主席陳東風指，現時外地傭工簽證服務陸續回復正常，相信有不少外傭會回港工作，他指，昨日爆疫的馬尼拉宿舍，菲律賓政府已經跟進及安排消毒；又指由於當地檢測費用高，折合港元需1500至2000元，而且出核酸證明時間長達48小時，不少外傭都會選擇檢測後返回宿舍等待結果，不排除因此互相感染。