屯院內科女病人確診　入院後曾獲安排走廊流動病床

屯門醫院1名66歲女內科病人被列作初步確診，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(12日)公布，該名病人於本周三(9日)到該院的專科門診覆診，昨日(11日)獲安排入院接受詳細檢查。惟她入院時，入住的內科病房使用率超過100%，院方暫時安排病人於走廊的流動病床休息，全程有戴口罩。當時女病人沒有發燒及上呼吸道病徵，而醫院早前已啟動為入院病人進病毒篩查，昨日傍晚得悉她初步確診。現已轉入隔離病房，現時情況穩定，院方已為她抽血進行血清測試。

經感染控制調查後，該院1名負責清潔洗手間的助理，因無穿保護衣及面罩被列作密切接觸者，要接受檢疫。另有4名有接觸過病人的醫護人員要接受28日的醫學監察。據悉，有幾名同樣於走廊流動病床的病人被列作密切接觸者，劉指詳細情況稍後會公布。

有指涉事女病人入住的內科病房為血液及血液腫瘤科病房，劉回應時表示，該病房內設有獨立房間讓血液及血液腫瘤科病人入住，房間有獨立門及正氣壓，職員在內工作有遵守風險管理，血液科護士不會服務其他病人，相關感染風險仍在調查，暫時未有血液腫瘤科病人被列密切接觸者。