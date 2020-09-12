體院明起安排病毒檢測　運動員冀訓練時可免戴口罩

新冠肺炎疫情對體壇造成極大衝擊，國際多項重大體育賽事相繼暫停，甚至連東京奧運都決定延期一年舉行，同樣影響香港運動員的訓練情況。疫情期間，香港體育學院早前先後推行兩輪封閉式訓練，近日疫情日趨緩和，體院考慮重開訓練中心，惟一眾教練、運動員、職員要先參與「全民檢測」，估計人數涉及1000人，費用由政府負責。

香港體育學院主席林大輝表示，體院希望爭取更多東京奧運項目的參賽資格，自3月下旬至5月初進行了第一輪封閉式訓練，但疫情爆發第3波後，該院7月底再展開第二輪封閉式訓練，至今已為時46日。他續指，參與封閉式訓練有近300人，包括全職運動員、教練團隊及醫療團隊，近日疫情好轉，管理層考慮準備取消封閉訓練。

林認為，最好的防疫措施就是檢測，為向政府申請重開訓練中心，曾與公務員事務局局長聶德權談及檢測事宜，並有派衞生署職員到場考察，將會為一眾教練、職員、全職運動員提供檢測服務，時間為明天(13日)及下周一(14日)的上午8時至下午8時，希望屆時有1000人參加，檢測機構及費用將會由政府負責。

被問及若有持份者拒絕參與檢測時，林表示會嘗試「說服佢」，又謂若有教練拒絕檢測，作為運動員都會好不安，強調計劃是為復操作好準備。院長李翠莎及副院長蔡玉坤亦指，若重新開放訓練，希望政府能准許運動員於室內訓練時不用戴口罩，並能夠開放游泳項目的練習。