防疫措施放寬現報復式消費　新世界旗下商場料生意升60%

香港新冠肺炎第三波疫情略見放緩，政府日前再度放寬一系列防疫措施，令港人多了外出消費，部分行業生意因而有所回升。位於尖沙咀的大型購物中心K11 MUSEA今日(12日)表示，隨着防疫措施放寬，港人消費力釋放，呈現「報復式消費」現象，現時生意額與今年2月、疫情初期相比，升幅達75%；並預計第3季營業額將按季有60%升幅。

餐廳Greyhound Cafe Galleria分店經理吳先生指，疫情下餐廳各間分店大受影響，均試過任何時段入座率均只有20至30%，連黃金時段入座率亦只有10至20%。而吳先生所屬分店於上月22日開張，當政府放寬至4人1枱後，在餐廳最多一半入座率的措施下，近兩日店內大部分時間均滿座，訂座數量亦較剛開張時增1倍，預計生意額至少增加30至40%。他又指，商場的宣傳多，吸引到不少人到訪，而該餐廳客量亦因而較其他分店多30%；隨着生意回升，近兩月要放假的員工均已全數回復上班。

時裝店United Tokyo經理井之元智之亦表示，現時生意額比起今年2、3月份，升幅達90%；店內人流亦是1至3月人流的2倍。他形容昨日(11日)店內格外忙碌，對人流增加感到非常意外，相信香港經濟正在回復，期望情況會愈來愈好。他又提到，商場為商戶提供不少幫助，譬如開創直播節目，到店內邀他介紹品牌及產品，直言對生意有幫助。