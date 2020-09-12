政Whats噏：決定延任立會議員日子將至　民主派唔着急

民主派15名立法會議員，早前決定就未來1年去留問題進行民意調查，而調查就定於本個月21日展開，為期一星期，即28日會有結果。立法會主席梁君彥今日(12日)就話，拒絕延任議員要喺本月30日前通知秘書處，先可獲發開支用作結束議員辦事處和遣散員工。換言之，民主派要喺出咗民調結果後，即刻決定下一步要點做，咁搞法似乎成件事都好趕急，就連最早表態唔會留任嘅人民力量陳志全（慢必）都覺得趕得濟喎，提佢哋要幾手準備。

正所謂「皇帝唔急太監急」，可能民主派定嘅期限係明年9月30日呢，預咗延任又何須準備？

民主派早前宣布進行民調之後，就似乎無咩相關嘅消息，本身就話希望呢段時間，可以讓市民多啲時間消化，了解去留雙方理據，仲話會舉行公開辯論，但事實上，多場辯論最終都係口同鼻拗得個吉，嘥晒啲時間，由宣布民調到真係進行民調，時間長到唔少市民都追問個民調去咗邊。

直至今日，梁君彥就喺電台節目上話，拒絕延任議員要喺本月30日前通知秘書處，就可獲發約1個月開支，以用作結束辦事處和遣散員工。但如果議員決定延任1年後中途辭任，將唔會發放有關款項。咁意味班民主派議員需必須在本月30日前決定去留，唔係就會無咗筆錢。

慢必較早前在直播中提到，民主派民調要本月28日先有結果，但30日前就要通知秘書處，話係有啲趕，提醒民主派要有幾手準備，如果出嚟結果係超過一半支持者認為佢哋要離任，就真係要信守承諾喎。不過，民主黨主席胡志偉喺接受電台訪問時，已預料無論民主派最終作出咩決定，都會受到批評，但佢覺得過程中問心無愧。

事到如今，其實胡志偉都講得好白，反正留又畀人鬧，走又畀人鬧，咁梗係選擇留低啦，爭在未講出口話「留低比離開需要更大勇氣」。所以話，乜嘢必須要喺30日之前通知秘書處，如果唔係就無得申領結束議辦費用等問題，根本都唔存在，因為人哋一早打算做多1年，個期限係明年9月30日至真，所以民調結果幾時公布、結果係點，已經唔重要喇！

梁君彥喺節目中仲被問到，會唔會最終只有單位數嘅民主派議員留任，佢就話自己比較樂觀。咁啫係就連梁都睇死，應該唔少民主派議員會選擇留低。