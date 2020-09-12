「肉參」貴婦狗劫後餘生　女主人帶愛犬往寵物店按摩慶祝

一隻貴婦狗上周在深水埗走失，越南籍女狗主網上發訊息尋找，4日後接獲「綁匪」訊息，方知愛犬被擄走，並被勒索4萬元贖金，否則「撕票」，女狗主報警求助，警方暗中追查，昨日(11日)採取行動，掩至天水圍一個公屋單位，以涉嫌勒索拘捕涉案情侶，救出「肉參」。女狗主昨晚在警署接回Coffee，愛犬終重回主人懷抱。

今日(12日)傍晚6時許，女狗主接受東網記者訪問，表示自「Coffee」失蹤後，一直以淚洗面，因為飼養了「Coffee」近10個月，早視愛犬為家人。期間她收到歹徒勒索及「撕票」訊息時，極感驚慌，決定報警。對於「Coffee」今次可重回自己懷抱，覺得非常幸運，十分感謝警方幫忙，日後一定會加倍留神「Coffee」去向，免得再被歹徒有機可乘。

她補充，劫後餘生的「Coffee」現時情況穩定，只是仍然有點驚慌。她昨日將「Coffee」抱回家後，發現牠眼睛有哭過的淚痕，胃口亦不佳。為了哄「Coffee」放鬆心情，今日專程帶牠往寵物店沖身按摩，又買鮮花逗牠開心。