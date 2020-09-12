放寛禁令首個周末　旺角人頭湧湧

今日（12日）是禁聚令再度放寬後的首個周末，東網記者傍晚到旺角視察，街上人頭湧湧，食肆大排長龍，不少市民外出食飯，有市民表示，放寬禁令後一家四口外出食飯較方便，亦有食肆預計晚市生意較放寬前多一倍。

食肆禁令放寬至4人一枱，與2名朋友同行的賴小姐表示開心，因放寬禁令後，可相約朋友外出及食飯，而放寬前只與家人外出，未能與多個朋友聚會，但她仍會注意個人衞生。

有2個女兒的朱太同樣因禁令放寬而外出食飯，並購置文具及校服，準備女兒開學。她指2人一枱時，一家四口被迫分開坐，所以好少外出食飯，現在則較方便。惟她指暫時仍會避免帶女兒去遊樂中心，始終風險高。

食肆方面，酒樓老闆蘇先生說，預計星期六晚市生意比放寬前多一倍。不少市民習慣留在家中，所以晚市只開酒樓2成地方，而在午市，食客人數比之前多一半，但生意額卻只增加3成，雖然每枱食客增加，但用膳時間亦相對較耐，他期望中秋節前禁令可再放寬。

食客楊先生與朋友分開3枱食飯，對於放寬，他說很高興，只要大家遵守防疫措施，「多啲人食飯開心啲！」