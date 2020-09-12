政Whats噏：林卓廷無回應會否捐出延任薪酬　只稱要錢打官司

現屆立法會議員延任不少於1年，但民主派對於去留仍未有定案，民主黨等多名民主派議員有意延任留守議會，又話唔係為咗幾百萬港元薪津，所以有網民要求他們捐出延任期間的薪酬。議員林卓廷指薪酬不是考慮因素，但未有正面回應會否捐出薪酬，只稱議員需要金錢打官司。

林卓廷與早前於民主派初選勝出的中西區區議員梁晃維，就議員去留的利弊於網上論壇作辯論。被問及若果決定延任，會否將未來1年薪酬捐出，林指作為議員是「一隻腳已踏入監倉」，面對刑事及民事訴訟風險，需要金錢打官司，亦一直以資源支援反修例運動支持者，同時指議員譚文豪甚至放棄原本作為飛機師的200萬港元年薪，對於有意見質疑他們傾向延任是希望得到薪酬，形容此指摘不合理喎。

此外，林認為，議會戰線十分重要，可以配合街頭及國際戰線，若然棄守議會，建制派可能與政府合作通過明日大嶼工程撥款或其他惡法。即使民主派延任未必能阻止惡法通過，但相信一定可以拖延，以時間換取空間。

梁晃維則主張民主派應杯葛議會，認為民意授權只容許現任議員完成4年任期，即使部分議員決定按民調決定去留，但民調只涵蓋2千名民主派支持者，與原本一人一票的立法會選舉相差甚遠，無法解決民意授權問題。