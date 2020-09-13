取消對沖多年未落實　基層打工仔保障不足

香港強積金制度推行近廿年，不少地方為人詬病，僱員缺乏保障。工聯會理事長黃國昨日在該會網上節目指，去年有五萬人強積金供款因與遣散費或長期服務金對沖，而被沖走金額約四十七億元，政府愈遲立法取消強積金對沖機制，僱員缺乏保障的問題會加深。另外，工會要求政府改革強積金制度，為低薪僱員代供強積金供款，僱主及政府均分別代供半成。

黃國又建議，政府應推出「積金易」平台，減少強積金行政費，以保障及直接令員工受惠。他續稱，新加坡強積金受歡迎的原因在於當地政府保證強積金回報率高於通脹回報率，而且供款比率較高，惟本港強積金供款比率較低，雖可保障退休後的生活，但不足以保障市民安享晚年。

該會榮譽會長陳婉嫻批評政府沒有履行承諾，遲遲未落實取消強積金對沖，認為政府需不斷改善強積金制度，以保障低收入及退休人士。她又指，現時百業蕭條，不理解政府為何容許收入理想的大型超市可申領保就業計劃的工資補貼，而不直接津貼失業或基層人士。