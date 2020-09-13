東方日報A1：港人鬥快走佬　MPF走資41億史上新高

香港經濟受新冠肺炎疫情及反修例示威夾擊，百業蕭條，打工仔人心浮動，爭取逃離香港。根據強制性公積金（MPF）計劃管理局最新公布的數據，今年首季以「永久離港」提早提取強積金多達七千六百宗，按年上升一成，涉及金額按年上升三成二；而自去年反修例事件至今年三月底，九個月累計兩萬四千多宗，共提取約四十一億元金額，創史上新高。有移民專家表示，此情況與本港局勢不穩定有關，預期港人移民而提取強積金數字按季上升一成。立法會議員葛珮帆認為，不少家長質疑學校風氣，憂子女會被朋輩「政治洗腦」，令移民數字增加。

打工仔或自僱人士年滿六十五歲才可取回強積金供款，根據積金局最新數字，今年首季以永久離港提早提取強積金累算權益的申索個案多達七千六百宗，涉及金額十二億九千五百萬元，較去年第一季六千八百宗及九億八千萬元，分別增加一成及三成二（表一）。反修例示威自去年六月展開，蔓延至今，自去年六月至今年三月底相關申索個案累計二萬四千三百宗，提取強積金達四十一億二千八百萬元。過去五年，以永久離港而提取強積金累算權益，金額持續上升（表二）。

另外，打工仔年屆六十歲而不再工作，可提早退休提取強積金供款，今年首季有五千一百宗，按年增一成半；去年六月至今年三月累計一萬六千九百宗，涉款約二十五億元。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧指出，員工以永久離港方式提取強積金與本港局勢不穩定直接掛鈎，自去年連串社會運動後，本港已出現移民潮，市民對香港政治和教育感擔憂，甚至缺乏信心，加上樓價高，市民難以負擔，故選擇離開香港。他認為，移民而提取強積金相當合理，相信情況會持續發生，每季度平均增長一成，若本港疫情上或政治上再有重大或突發事件發生，數字會大幅增加。

反修例示威令社會撕裂，立法會議員葛珮帆指，不少市民對社會運動感到擔憂，擔心因政見與家人爭拗，家庭關係惡化，亦有家長質疑本港教育制度及學校風氣，憂子女開學後會被「政治洗腦」，在朋輩壓力影響下被迫做出違法等事情，故增加移民的意欲或讓子女到外地留學。她對移民情況感憂慮，促請政府「撥亂反正」，定期對教科書審查及確保老師質素，以免向學生灌輸錯誤價值觀，增加市民留港的信心，回復社會安寧。

市民工作不穩定，若想以提早退休或永久離港等藉口取回強積金，立法會勞工界議員潘兆平提醒，作虛假聲明來提早領取強積金是違法及具相當大風險，曾有被定罪的個案，不贊成市民以身試法。他明白疫情令不少工友開工不足，難以維持生活，批評政府未有訂立失業保障制度，建議政府設立「失業貸款基金」，助有需要人士循正途解決經濟困難。

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