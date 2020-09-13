兩財困女雀友留遺書　東匯邨燒炭共赴黃泉

黃大仙兩女子單位內燒炭同往不歸路。兩名中年女雀友昨(12日)被發現昏迷倒臥黃大仙單位內，身旁有一盤燒過的炭，救護員到場證實她們已死亡。警方初步調查，兩女事主為朋友關係，生前均有財務問題困擾，不排除在「同病相憐下萬念俱灰，相約同死，警方將案件列作「屍體發現」，將進一步調查事件。及至今日(13日)凌晨接近2時，兩名死者遺體由仵工移送殮房。

現場為黃大仙東匯邨匯仁樓20樓一單位，兩名死者分別姓黎(58歲)及姓梁(57歲)，生前透過打麻雀認識，據悉，黎是涉事單位男戶主的女友，男戶主亦與梁認識。據悉，黎與梁最近失聯，她們的一名女友人，前往上址單位了解，惟多次按門鈴均沒有人應門。該女友人昨午5時再前往察看，並通知男戶主持鎖匙開門，卻赫見大門內的防盜鏈扣上，單位內更傳出燒焦氣味，恐有人在單位內出意外，大驚報案。

消防員到場破門而入，發現黎及梁躺臥床上昏迷，旁邊有一盤燒過的炭，經救護員檢查後，證實她們已經死亡。警方在現場調查，並檢獲遺書。據了解，有人近期欠債纍纍，曾相約友人商量，其後發現對方亦受財務問題困擾多時，不排除「同病相憐」雙雙萌生死念，並趁男戶主不在家中時，燒炭共赴黃泉。

警方其後從單位檢走一個鍋及多件證物作進一步查驗，警方將循「自殺協定」等多個方向作出調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進，將進一步確認死者尋死原因。

根據香港法例第339章《殺人罪行條例》第5條的「自殺協定罪」，任何人依據他與另一人的自殺協定，殺死該另一人，或參與第三者殺死該另一人的行為，均屬犯誤殺罪。「自殺協定」是指兩人或多於兩人所作的共同協議，其目的為造成所有訂立協議的人的死亡，不論協議內容是否由訂立協議的人各自結束自己的生命。如果兩人一起相約自殺，但一方死亡，而另一方獲救，如警方發現獲救一方，曾有行動協助對方自殺，便犯上自殺協定罪行。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626