舊衣回收業資金流轉陷困境　促政府提供援助

回收行業淪爲經濟慘淡下「被遺忘的受害者」。有舊衣回收業界人士指，疫情導致岀口國家封關，大量的舊衣物被迫暫時存放在倉庫內無法岀口，資金無法流動，但卻仍需負擔倉庫昂貴的租金，促請政府向業界提供現金援助，或提供暫時存放空間以應付屯積的衣物，助行業在疫境中脫險。

現職舊衣回收人員馬小姐，從事回收行業超過10年，說今年是雪上加霜的一年，整個舊衣回收行業每況愈下，承受着內憂外患衝擊。受疫情影響下，其任職的公司為保障大眾和其他同事的安全，不得不全面封閉舊衣回收箱。即使不封箱，亦再沒有足夠的空間存放舊衣。岀口國家封關，大量的舊衣物被迫存放在倉庫內無法岀口，令資金無法流動：「長此下去，就算我哋再找多幾個倉庫，都難以負擔這昂貴的租金！」

另一名舊衣回收工人、巴基斯坦籍居港人士沙奇亞里也表示，疫情打擊回收行業很大。全世界都禁止出口入口貨運，其工作的舊衣倉庫都滿瀉了，全部回收工作停頓，但又要付倉租，真是百上加斤。他促請政府和業主伸出援手，為回收業界提供暫存回收廢物的土地，為業界解困，同時市民也應該提升舊衣回收的意識，改變速食時裝文化，減廢重用減低堆填區壓力。