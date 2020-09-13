舊衣棄堆填區成災　環團籲市民減少買新衫

「速食時裝」文化盛行，市民幾乎每日換新衫，舊衣堆積如山，本港原有的舊衣回收服務有能力將舊衣回收再出口，惟部分國家近月實施紡織品廢料入口管制，導致本地社區暫停舊衣回收服務數月，最快要到11月後才回復正常，市民囤積的舊衣無法處理，惟有當作垃圾棄置，加劇堆填區爆滿速度！有環保團體呼籲市民減少添置新衣，以減低堆填區壓力。

本港都市固體廢物中，廚餘、廢紙和廢塑膠佔總量逾7成半，廢紡織品佔都市固體廢物約3%。環保署數字指，2014年至2018年紡織物廢料於堆填區的棄置量持續上升，由2014年的10.7萬公噸，按年增加至2018年的14.3萬公噸，增幅3成3。回收總量則由2014的4200公噸，增至2018年的6400公噸，回收率則由3.8%微增至4.3%。

由民政事務總署管理的「社區舊衣回收箱計劃」收集的舊衣量，由2014的503公噸增至2019年的835公噸。不過，今年不論是環保團體、志願機構或私人回收公司的舊衣回收服務，均受到疫情的影響，於今年2月首輪疫情爆發及7、8月第三波爆疫時被迫叫停。

記者近日巡查多個大型私人及公屋屋苑，發現社區舊衣回收服務均暫停，市民只能將本可回收的物品棄置到後樓梯或垃圾房，有市民將已分類好的透明膠、衣架、衣服等放置在大廈走廊，寄望清潔工人可處理。

環保回收機構「環保站」在全港過百個屋苑等固定位置擺放「環保列車」，回收舊衣物、光碟、碳粉匣及墨盒等，惟因應疫情，上月已圍封「列車」。「環保站」客戶經理吳先生接受本報訪問時表示，受疫情影響，紡織廢料的主要出口地菲律賓封關，停收衣物，故他們自上月起已暫停全線的回收服務，預計要至11月後才恢復回收。

同樣有在屋苑提供舊衣回收服務的長春社項目經理陳家謙指，今年1至7月舊衣回收量較去年同期下跌2成半，該等回收舊衣只有小部分留港重用，大多出口東南亞，惟疫情期間，部分國家有進口管制，令到大批舊衣囤積在貨倉。他估計舊衣回收服務，最快要到明年初才完全回復正，呼籲市民如舊衣仍可穿着勿棄掉，不要浪費添置新裝。

香港地球之友總幹事洪藹誠亦指，上月起暫停在屋苑的舊衣回收服務，11月才恢復。除部分地區對舊衣物有入口管制外，部分受助者亦因為疫情不接受舊衣捐助，故即使回收舊衣物亦無法處理，貨倉亦已爆滿，只好暫停服務。他呼籲市民暫時將舊衣儲起，留待回收服務重啟後供回收。他又鼓勵市民「唔好買咁多衫」，如要購買則選購較高質素的耐用衣物，不要趨附「速食時裝」文化。