我有正能量：在家虛擬運動贏獎品　維持體魄抗疫力增

新冠肺炎疫情肆虐，健身室一度要暫停營業，市民因而運動量大減。早前有物理治療師提醒有運動習慣人士，一旦停止訓練6星期，其體能隨時「打回原形」。有見及此，有機構推出「虛擬運動」線上平台，並與多個本地插畫師合作，推出各項充滿「正能量」獎品，鼓勵參加者在家訓練，保持運動習慣，維持強健體魄抗疫。

「多得呢個活動令我多咗煮飯，將我由原本嘅地獄廚娘升級去到正常嘅『飯婦人』。今次亦令到我有動力郁多咗，依家我會坐一陣就企喺度郁吓。」「珍寶豬」是最新一期計劃的合作插畫家，本月參加活動的市民，可得到她設計的獎牌。

「虛擬運動」線上平台「antiVIRUS sport」 在疫情期間面世，平台與不同插畫師合作，推出與運動及抗疫相關的插畫，鼓勵市民正面抗疫。參加者可報名參賽，在指定期間在家做運動或家務，並將紀錄上載平台，只要完成指定時數，便能獲得獎牌和紀念品。

「珍寶豬」表示，因疫情下減少外出，試過連續4日的總步數不超過200步。她認為運動不局限於外出跑步，即使在家亦可以保持「郁動」，對減壓和穩定情緒有一定幫助，「留喺屋企記得唔好做『廢宅』，喺屋企抗疫同時都可以做到好多嘢，可以訂立一啲目標、畀自己一啲動力！」

活動策劃人Nicole表示，去年有戶外活動因社會運動被迫取消，令她開始思索籌辦虛擬活動的可能性，適逢新年期間爆發疫情，無法舉辦大型運動賽事，決定落實相關計劃。Nicole發現有很多人沒有運動習慣，故是次活動破天荒計算做家務時數，希望降低門檻，鼓勵更多人參與，「有啲無郁動開嘅朋友都有參加，原來嗰個係佢第一個獎牌！我好開心，即使只係鼓勵到一個人開始運動都好！」

Nicole指自己初中時亦無運動習慣，直到會考發榜前和朋友行山減壓，才發現運動好處。她表示都市人生活繁忙，難免會累積壓力，而運動令人專注在呼吸及身體狀態上，不自覺放下日常壓力。

Nicole指抗疫期間，出現口罩及日用品搶購潮，市民壓力「爆燈」。她希望在活動中加入時事熱話等元素，引起公眾共鳴，藉此令大家輕鬆面對眼前難關，「想大家抗疫期間唔好咁愁雲慘霧，可以開心啲、正面啲咁面對呢個疫情。」她亦希望疫情完結後舉辦一個大型實體活動，讓參加者聚首一堂，面對面分享運動樂趣。