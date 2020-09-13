探射燈：買賣合約限制少　議員轟漏招

政府出售公屋商場、街市和停車場的決定，源於房委會2003年沙士後面對財赤，遂出售轄下的非住宅物業予領匯套現。公屋居民盧少蘭2004年曾就此提請司法覆核，質疑政府違反《房屋條例》中須向有關人士提供「委員會認為適合附屬於房屋的康樂設施」的法定宗旨。

惟終審法院裁定房委會勝訴，判詞指出該會有處置財產的權力，「確保提供設施」並不代表該會必須為直接提供者；倘已備有該等設施，即使由第三者提供，房委會亦已確保提供該等設施。執業大律師陸偉雄指，房委會的契約條款一般會有若干規定，如福利設施的最低樓面面積、分攤公共地方維修保養的比例等，只要新業主「有提供」並符合其最低的要求，不論大小、或設施狀況為何亦不會違反規定。

議員譚文豪認為，當年政府出售物業時，未有在買賣合約上嚴謹地限制新業主顯然屬漏招。而公契和地契條款軟弱無力，無法約束業主的發展方向，更何況各部門連基本的權力都未有盡力行使；即使政府有「確保提供」的責任，卻無執行的法理依據，問題已成「死結」。譚認為，如領展再放售物業，如情況合適、符合市值可考慮投標回購；另可在一些缺乏民生商舖的地區興建市政大樓，以作為補救方法。