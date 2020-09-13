探射燈：公屋商場向錢看　公營私營鬥混帳

屯門有已出售的商場天花現近千處裂縫和石屎剝落，街坊日日膽顫心驚。柴灣亦有已售並近年轉售的公屋商場，大部分舖位租予國際學校，僅剩6間民生商舖，居民要搭車買餸。即使是房屋署轄下的街市亦被租予承辦商，管理不善、人流稀少，商戶叫苦。有議員促請政府停止出售和外判公屋物業，並全面檢視有關政策和條款。

居民吳先生指有近40年樓齡的屯門大興商場一期，地下和一樓的天花，盡是密密麻麻的裂縫和石屎剝落痕迹，部分更露出鋼筋。吳指有關情況已出現數載，每次行經都心驚驚。現場所見，每處受損部分均用黑框圈起，旁邊寫有長度和闊度，以及一個數字編號，估計失修處近千個。該區區議員陳有海指，業主領展去年展開勘測工程，但遲遲未施工，陳擔心臨近雨季，石屎容易鬆脫，擊傷居民，多次追問管理公司，對方只稱因疫情影響原材料運輸，工程未能展開。

柴灣興民邨位處山上，興民商場一向是居民解決生活需要的便捷之選。領展接手商場後2016年再轉售予傑豐香港有限公司，最近將大部分的商場範圍租予國際學校，商場只剩6間店舖。「梗係唔方便啦！」居民麥先生慨嘆商場內原有香燭舖、藥房、理髮店等，如今一一消失。另一居民曾女士亦指邨內行動不便的長者生活大受影響。據2016年人口普查，邨內65歲或以上的長者有逾2500名。

部分新落成的街市雖由房屋署管轄，但租予承辦商管理並分租，沙田萬有水泉澳街市是其中之一。場內約60個檔口，有10%空置或未有營業，部分則用以儲物。而攤檔未有按貨品種類編配位置，場內亦無指示牌；連牛肉、新鮮和冰鮮雞肉亦無出售。「個街市根本唔好行！啲街坊唔會落嚟買嘢，寧願搭車出沙田買。」在該街市售賣乾貨的陳小姐指，承辦商對鼠患等衞生問題愛理不理。管理不善之下，街市人流愈見稀少，租金卻貴房署管理的街市70%。陳坦言，門市的生意只佔3分1營業額，其餘靠舊客訂單支撐。

議員柯創盛指，房署將轄下街市租予承辦商管理，令小商戶被「榨乾榨淨」，維修責任模糊不清。他促請政府停止出售和外判公屋物業，並全面檢視有關政策和條款。

領展回覆指，預計本年第3季於大興商場展開相關工程。運房局回覆指，已於前年向領展發出強制驗樓計劃的法定通知，並去信提醒盡快完成。

房委會就興民商場回覆指，拆售物業的業主受法律等相關限制性契諾規範，只要符合法規，政府和房委會不會干預。傑豐香港有限公司回覆指，學校將於今年第4季完成內部工程並投入營運，希望帶動學生及家長到興民社區，促進社區活化。

房屋署回覆指，水泉澳邨街市2016年起由外判承辦商營運及管理，該署會根據合約條款，監察及評定承辦商的營運情況。