28名病歿確診者為院友　羅致光：擬下周再為安老院員工檢測

第3波新冠肺炎疫情爆發後，本地安老院舍成為重災區，不幸逝世的病人中更不乏長者或安老院院友。勞工及福利局局長羅致光今早(13日)發表網誌，指本地疫情的死亡率於7月前相對較低，惟自第3波疫情以來，死亡率有上升趨勢。截至本周五(11日)，香港死亡率為百萬分之13，雖較全球平均百萬分之118為低，但99名病歿的確診者中，有28名來自安老院，令本地安老院的質素及防疫問題引起各界關注。

他透露，安老院的防疫關口要如何才能守得更好，港大微生物學系講座教授袁國勇團隊已透過實地觀察向政府提出多項加強安老院防疫工作的建議。社署會聯同安老院業界商討如何盡快落實，亦正籌備為安老院員工提供第3輪免費病毒測試，目標在下周內開展。

安老院業界亦已主動向醫管局提出建議，以減低安老院院友出入醫院，將病毒帶回院舍的風險。醫管局亦表示會在可能情況下，為所有入院病人做病毒測試，並加強出院者的風險管理。