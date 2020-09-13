最後住戶11年後終調遷　觀塘重建項目完成住戶安置

市區重建局行政總監韋志成今日(13日)發表網誌，指觀塘市中心重建項目第5發展區的所有業權已復歸政府，只餘下小量違例構築物用戶仍未遷出，局方將循法律途徑收回有關構築物並協助佔用人搬遷，有關發展區已開始樓宇清拆工程。最後一名搬遷者是年近百歲的婆婆，市建局2009年收購她的單位後未有迫遷，直至今年6月按其意願入住安老院。

96歲的獨居陳婆婆20年來住在觀塘裕華大廈約60平方呎板間房，環境相當惡劣，市建局曾向她提出搬遷建議，包括提供觀塘區內3個公屋單位作選擇，惟陳婆婆有感年事已高難以適應新環境，一直拒絕特惠補償或安置。

韋志成表示，2015年年底，陳婆婆所居住樓宇的所有單位住戶已遷出，市建局沒有急於要求婆婆遷出和交還單位，反而囑咐職員關顧她的起居和留意其健康情況，並請保安員每日探訪婆婆，保安員今年初家訪時發現她身體不適，幸而送院治療後得以痊愈。陳婆婆住院期間，醫務評估婆婆不再適宜獨居。婆婆同意入住安老院舍，市建局已安排她今年6月入住區內一間私營護老院的單人房間。

韋指根據政策，陳婆婆可接受特惠現金補償或安置安排，但局方考慮到她的情況，決定「特事特辦」，每月為婆婆支付約1.8萬港元的院費，包括租金及起居雜費。陳婆婆入住院舍至今已3個多月，韋指她已適應護老院舍的環境，身體狀況良好。韋指自2009年收購觀塘第5發展區以來，市建局向大約150個單位自住業主以「市價加自置居所津貼」模式收購，又向約250戶租客提供特惠津貼或安置單位。