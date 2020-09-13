陳茂波指如無源頭不明本地個案　將加快推出健康碼

抗疫大半年，與病毒共存成為「新常態」，財政司司長陳茂波今早(13日)在網誌表示，防疫措施及準備亦要「常態化」，若香港可管控好疫情，沒有源頭不明本地個案，並透過全民檢測提升檢測能力，加快推出健康碼，就有望放寬與內地以至其他地方的往返限制，加速本地經濟恢復，市民亦可作有限度的出旅。

他認為做好防疫及有效管控疫情，是穩住經濟和信心的關鍵要素，其中關係到市民的出行自由和消費意欲，以至食肆、商店及企業的生意及對營商前景的信心。他提到，隨疫情逐步受控，部分社交距離及處所營運限制獲得放寬，過去兩天，不論是酒樓或餐廳的生意都有明顯改善，過去大半年的疫情對食肆和大小商店造成巨大打擊。他指，市民都盼望疫情能盡早受控，以回復正常的生活和出行。

陳認為，香港現時有進行大規模檢測的能力，特別在採樣、物流及有序安排市民檢測等的流程和協調曾累積經驗，只要實事求是地總結經驗，並將已強化的檢測實驗室設備與運作容量，化為「常規戰備」。若日後再遇小型地區爆發，就可閃電圍堵，避免疫情反彈，變為揮之不去的風土病。